Bankmitarbeiter entdeckt Betrug mit Papier-Überweisung

Wie beim kürzlich aufgedeckten Betrugsversuch, der den CSU-Stadtverband Alzenau getroffen hätte, versuchten es die Betrüger mit einem Überweisungsformular der Bank. Und auch in diesem Fall sollte das Geld wieder an eine Bank in Frankreich überwiesen werden. Ein aufmerksamer Kundenberater der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg sah das Papier und fragte bei der Firma nach, die in Sulzbach ihren Sitz hat. Damit flog der Betrugsversuch auf. Die Firma handelt mit Frankreich und bezahlt dort auch Ware, der Name im Unterschriftfeld stimmte, aber wahrscheinlich, so vermutet Manfred Geiß, war es der Papier-Überweisungsträger, der den Bankberater stutzig machte, denn die Firma erledigt ihre Bankgeschäfte fast ausschließlich online.

Bald nur Kostenpflichtig? Eine Frau füllt ein Überweisungsformular aus.

Analoger Überweisungsbetrug – Iban genügt

Um eine Überweisung zu fälschen, braucht noch nicht mal einen Namen, es genügt die Iban, die Nummer, die in Deutschland mit DE und zwei Ziffern beginnt und die Bankleitzahl sowie die Kontonummer des Inhabers. Das hat Reporter Przemek Zuk für Deutschlandfunk Nova herausgefunden.Diese Iban steht bei Firmen auf dem Briefpapier oder auf Rechnungen. Oft suchen die Betrüger aber auch in den Papierkörben von Bankfilialen. Hier finden sich achtlos weggeworfene Rechnungen oder Kontoauszüge, auf denen die Iban-Nummer steht. Die Betrüger füllen dann einen Überweisungsträger aus, geben die gefundene Iban-Nummer an und ein Konto, auf das sie das Geld umleiten. Nach Recherchen des ZDF genügt es oft bei kleinen Beträgen, irgendeinen Absendernamen anzugeben und mit einer Phantasieunterschrift zu unterzeichnen. Bei Stichproben des ZDF-Wirtschaftsmagazins Wiso funktionierten sogar Absender wie Dagobert Duck oder die Unterschrift Mainzelmännchen. Daher sollte man seine Belege niemals unbedacht wegwerfen.

Im Fall einer Firma, die ihre Iban angeben muss, will sie Überweisungen für eine Rechnung erhalten, hilft, wie im Fall Alzenau oder auch Geiß, ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank vor Ort, den genauer hinschaut.

