Bahnverkehr Würzburg-Aschaffenburg: Störung durch Böschungsbrand

Die Meldung kam aktuell am Donnerstag um 15.57 Uhr. Wegen dem Brand wenden Züge aus Richtung Aschaffenburg Hauptbahnhof vorzeitig in Gemünden am Main und fahren nicht nach Würzburg weiter. Aus Richtung Bamberg wenden die Züge vorzeitig in Würzburg Hbf. Es kommt laut Bahn zu Zugausfällen.



"Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten," schreibt die Bahn auf ihrem Online-Störungsportal.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen auch auf www.bahn.de.