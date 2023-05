Badeunfall Haibach: Kind noch in Klinik

Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Kindes gibt es aktuell noch nicht. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen seit Freitag noch nicht vor. Das liegt daran, dass der Fall nun an die Kriminalpolizei zur weiteren Ermittlung übergeben wurde, erklärt Basser auf Nachfrage.

Unfall bei Schwimmtraining

Der Unfall passierte – nicht wie in der Erstmeldung angegeben – bei einem Schwimmkurs der Grundschule, sondern im kommunalen Hallenbad, das sich auf demselben Gelände befindet wie die Schule.

Der Unfall passierte am Freitag im Rahmen einer Trainingsgruppe eines privaten Schwimmvereins. Wie ein Trainer des Schwimmvereins schildert, befinden sich in der ersten Trainingsgruppe maximal 15 bis 16 Kinder, von denen die meisten, der Trainer nennt 10 bis 12 Kinder, bereits schwimmen können, also zumindest das Brustschwimmen sicher beherrschen, zum Teil das »Seepferdchen« bereits absolviert haben. Drei bis vier Kinder können mit Schwimmhilfen schwimmen in dieser Gruppe, schildert der Trainer und es gibt einen Nichtschwimmer, der lernt. Der Gruppenaufbau soll die Nichtschwimmer und schwächeren Schwimmer motivieren, erklärt der Trainer. Immer wenn ein Kind aus der guten Schwimmergruppe in die nächsthöhere Leistungsgruppe wechselt, rückt dann wieder ein Nichtschwimmer zum Lernen nach. Zum Unfall gab es vom Trainer noch keine Informationen.

