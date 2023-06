Bad Mergentheim: Unter Medikamenteneinfluss Unfall verursacht

Die Frau rangierte gegen 1.15 Uhr in einem Hinterhof in der Straße "Unterer Graben", als sie mit dem anderen Auto zusammenstieß. Der 76-jährige Besitzer des Peugeot war durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden und sprach die Dame in ihrem Auto an. Diese reagierte nicht und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Hier konnte sie kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden, nachdem sie widerrechtlich nach rechts in die Nonnengasse abgebogen war. Im Rahmen der Kontrolle zeigte die 67-Jährige diverse Ausfallerscheinungen und gab an, unter Medikamenteneinfluss zu stehen. Daher musste sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn