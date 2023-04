Bad Mergentheim: Unfall mit vier Fahrzeugen - Streifenwagen beteiligt

Ein hinter den bremsenden Autos fahrender 20-jähriger BMW-Lenker erkannte die Situation wohl zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fiat trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Dadurch wurde der Punto auf den Golf und dieser wiederum auf den Streifenwagen aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Fiat leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fiat und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach der ersten Kollision fuhr noch ein VW Passat auf den BMW auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem auffahrenden VW.

Paar stiehlt Waren in hohem Wert aus Outlet-Center

Wertheim-Bettingen. Ein Ehepaar konnte am Samstagnachmittag in Wertheim-Bettingen vorläufig festgenommen werden, nachdem die beiden Waren im hohen vierstelligen Wert aus einem Outlet-Center gestohlen hatten. Der Sicherheitsdienst meldete gegen 14.15 Uhr einen verdächtigen Mann mit einer präparierten Diebestasche, den sie an einem Fahrzeug stellen konnten. Hier kam auch die Ehefrau zum Auto hinzu. Als die eingetroffenen Beamten die beiden Personen sowie das Auto durchsuchten, wurden darin Kleidungs- und Drogerieartikel sowie ein Seitenschneider aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die beiden Personen mehrere Geschäfte, entfernten die Diebstahlsicherungen, entwendeten die Ware und brachten sie zu ihrem Fahrzeug. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die 58-jährige Frau und ihr 53 Jahre alter Mann müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Mehrere punktebewährte Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Bad Mergentheim. Neun Autofahrer müssen mit Punkten im Verkehrszentralregister rechnen, nachdem sie am Freitag zu schnell im Bereich Bad Mergentheim unterwegs waren. Polizeibeamtinnen und -beamte überprüften zwischen 13.30 und 19 Uhr im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Bad Mergentheim bei mobilen und stationären Kontrollen die Geschwindigkeit von 100 Fahrzeugen. Bei erlaubten 70 km/h fuhren insgesamt 16 Fahrzeuglenker zu schnell. Der Spitzreiter war mit 39 km/h zu viel unterwegs und wurde damit mit 109 km/h gemessen. Er sowie acht weitere Personen waren so schnell, dass punktebewährte Verstöße angezeigt wurden. Alle 16 Personen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Drei Fahrzeuginsassen bei Unfall verletzt

Tauberbischofsheim. Nachdem ein 20-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Renault von der Fahrbahn abkam, wurden er sowie seine beiden Mitfahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 504 von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er nach rechts ins Bankett, übersteuerte ruckartig nach links und fuhr dort eine Böschung hinunter. Der Renault kam im anliegenden Wald zum Stehen. Es entstand Totalschaden in unbekannter Höhe.

Beim Überholen mit Bus kollidiert

Bad Mergentheim. 13.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines misslungenen Überholmanövers am Freitagnachmittag bei Bad Mergentheim. Der 23-jährige Fahrer eines VW Scirocco befuhr gegen 12 Uhr hinter einem Linienbus die Bundesstraße 19 von Stuppach in Richtung Bad Mergentheim. Als der VW-Lenker den Bus überholte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Audi A3. Dieser musste stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 23-Jährige scherte knapp vor dem Bus ein und touchierte diesen hierbei. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Scirocco, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Zaun und kam dann im rechten Straßengraben zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn