Bad Mergentheim: Poser- und Tunerkontrollen im Stadtgebiet

Darunter zwölfmal das Erlöschen der Betriebserlaubnis was zu einer Untersagung der Weiterfahrt führte. Zwei Autos mussten sogar sichergestellt werden. Eine Person war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, zwei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und drei verstießen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vier Personen wurden wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht. Bei Geschwindigkeitsmessungen waren drei Personen zu schnell unterwegs. An folgenden Einrichtungen konnten technische Veränderungen der Fahrzeuge festgestellt werden: Felgen, Fahrwerk, Heckspoiler, Spiegelklappen, folierte Leuchten und Scheiben, Lichter, Auspuffanlagen, Bremseinrichtungen, Spiegel. Die von den insgesamt 33 festgestellten Verstößen betroffenen Personen müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizisten vor Ort wurden durch mehrere Personen angesprochen, die sich über die Kontrollen freuten und positives Feedback gaben.

Tauberbischofsheim: Pkw überfährt und beschädigt Mauer - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Tauberbischofsheim Zeugen. Ein unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Dienstag zwischen

12 Uhr und 16 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in der Eichendorffstraße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei blieb die Person vermutlich mit dem Fahrzeug an einer Mauer hängen, wodurch diese mitgerissen und beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Weikersheim-Nassau: Pkw nach Wildunfall überschlagen

Unverletzt blieb der 26-jährige Fahrer eines Dacia Duster, der sich am Dienstagabend nach einem Wildunfall bei Nassau überschlug. Der Mann fuhr gegen

20 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Nassau in Richtung Harthausen. Auf Höhe der Lichtenhöfe querte ein Reh die Fahrbahn. Der Versuch auszuweichen misslang und der Dacia kollidierte mit dem Reh. Anschließend verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Duster und blieb im angrenzenden Feld auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Mann konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund

7.000 Euro. Das tote Reh konnte wenige Meter entfernt aufgefunden werden.

