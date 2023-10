Bad Mergentheim: Mann wird zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Gegen 1.55 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Mann in der Straße "Mittlerer Graben" zusammengeschlagen wurde. Vor Ort wurde der stark blutende 39 Jahre alte Mann angetroffen. Zuvor soll er von einem Unbekannten grundlos zunächst ins Gesicht geschlagen worden sein. Daraufhin habe sich eine Rangelei entwickelt in deren Verlauf der Täter seinen Kontrahenten mit einem Fußtritt zu Boden gebracht haben soll. Bei dem Sturz zu Boden zog sich der 39-Jährige eine Verletzung am Kopf zu, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Täter zusammen mit einer weiteren, unbeteiligten, männlichen Person in Richtung Hans-Heinrich-Ehrler-Platz. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 bis 35 Jahre alt

Circa 1,70 Meter groß

Muskulös

Kurze blonde Haare

Kein Bart oder Brille

Trug eine dunkelblaue Jeans, dunklen Kapuzenpulli und weiße Turnschuhe

Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Tauberbischofsheim. Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Audi A4 oder A6, nachdem dieser am frühen Samstagmorgen in Tauberbischofsheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 4 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Polizeirevier, als ihn auf Höhe der Hausnummer 96 ein PKW überholte. Da dessen Lenker den Mindestabstand unterschritt, wurde der Fahrradfahrer nach rechts abgedrängt und berührte mit seinem Lenker den Außenspiegel eines geparkten PKW. Daraufhin kam der 29-Jährige zu Fall und zog sich mehrere Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch der Fahrradfahrer muss mit einer Anzeige rechnen, da ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille zeigte.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Lenker des Audis machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn