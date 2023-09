Bad Mergentheim: Mann schwer verletzt

Kurz vor Mitternacht gerieten mehrere Jugendliche sowie ein 33-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf erlitt der 33-Jährige schwere Verletzungen im Kopfbereich. Der Verletzte konnte flüchten und erschien wenig später mit teilweise stark blutverschmierter Kleidung beim Polizeirevier Bad Mergentheim. Ein sofort verständigter Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Mehrere Polizeistreifen aus Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Künzelsau und der Autobahnpolizei fahndeten im Schlosspark nach den Jugendlichen. Die mutmaßlichen Täter konnte dort zwar nicht ausfindig gemacht werden, jedoch ein mögliches Tatwerkzeug. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn