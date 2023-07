Bad Mergentheim: Frau auf E-Scooter schwer verletzt

Als sie absteigen wollte, verwechselte sie Bremse und Beschleunigung. Sie stürzte von dem Fahrzeug und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Auf allen Vieren unterwegs und Glück gehabt

Walldürn. Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten Beamte des Polizeireviers Buchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu bewältigen. Gegen 3.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Walldürn und Großhornbach, dass sich dort eine männliche Person auf allen Vieren auf der Straße bewegte. Um einen möglichen Schaden an dem stark alkoholisierten 62-Jährigen abzuwenden, lud ihn der Zeuge in sein Auto ein und fuhr ihn zum Polizeirevier Buchen. Das Besondere an dem Fall war, dass der 62-Jährige eine Uniformjacke der Polizei aus Nordrhein-Westfalen trug, die er angeblich über das Internet erworben hatte. Die "richtige" Polizei vom Polizeirevier Buchen sorgte dann dafür, dass der Mann mit einem Taxi sicher an seinen Wohnort gebracht wurde.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn