Bad Mergentheim: Ein Verletzter bei Unfall

Der jüngere der beiden Männer befuhr gegen 12.15 Uhr die Würzburger Straße, wo die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle für einige Meter einspurig ist. Aufgrund dieser Situation fuhr der Ford-Lenker leicht nach links, um an der Baustelle vorbeizufahren. In diesem Moment kollidierte der von hinten heranfahrende Senior mit seinem Mercedes mit dem Ford und fuhr anschließend auf einen Bauschuttcontainer der Baustelle. Der 31-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn