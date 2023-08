Bach in Großheubach vermutlich mit Reinigungsmittel verschmutzt

Ein Anwohner hatte eine milchige Flüssigkeit in dem Gewässer festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Zwei Fische sind mutmaßlich aufgrund des Vorfalls verendet. Das hinzugezogene Wasserwirtschaftsamt war vor Ort und hat sichergestellte Proben entgegengenommen.

Dem Sachstand nach geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Verunreinigung um ein Reinigungsmittel handelt. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstagvormittag bis in den Nachmittag.

Als möglicher Tatort kommt der Bereich zwischen der Bachgasse und Freihof in Betracht.

Die Polizei Miltenberg steht aufgrund der Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung geführt werden, im engen Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Zeugenaufrufe

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstagnachmittag haben Unbekannte eine Gartenhütte auf einem Wiesengrundstück im Bereich der Sudetenstraße aufgebrochen. Dabei haben sie Elektrowerkzeuge im Wert von wenigen hindert Euro entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr ein grauer VW Golf Plus auf dem LIDL-Parkplatz in der Straße "Krummwiese" angefahren.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Freitag, 18:00 Uhr, hat ein Unbekannter einen Begrenzungspoller an einem Privatgrundstück "Am Stadtweg" umgeknickt. Die Polizei geht aufgrund des Schadens von einem Lkw als Verursacher aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

