Seligenstadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 37 Jahre alter Mann in seiner V-Klasse die Landesstraße 2310 und

beabsichtigte nach links in die Aschaffenburger Straße einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Yamaha-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 34-Jährige aus Stockstadt stürzte und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer, der zunächst durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurde, kam im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Das Motorrad geriet nach dem Zusammenstoß in Brand, weshalb die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert wurde. Die V-Klasse und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste zeitweise in alle Richtungen gesperrt

werden. Nach der Unfallaufnahme stellte die Feuerwehr fest, dass durch den Brand die Fahrbahndecke beschädigt wurde. Aus diesem Grund wurde die zuständige Straßenmeisterei verständigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Polizei ermittelt wegen Graffiti an Grundstückswand

Seligenstadt. Wegen Graffiti-Schmierereien an einer Grundstücksmauer in der Straße "Am Steinheimer Turm" hat mittlerweile das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagnachmittag, 13 Uhr, hinterließen die Unbekannten einen Schriftzug und ein Symbol an der Mauer im Bereich der 20er-Hausnummern. Der Sachschaden beläuft

sich auf rund 200 Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Treppenstufe beschädigt und abgehauen

Seligenstadt. Einen Fahrbahnbegrenzungsstein sowie eine Treppenstufe eines Wohnhauses hat ein Unbekannter am Samstagabend in der Straße "Kleine Maingasse" angefahren und ist anschließend davongefahren. Die Unfallflucht soll sich gegen 20.15 Uhr im Bereich der 20er-Hausnummern ereignet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Diebe schlugen Fahrzeugscheiben ein

Hanau/Steinheim. Diebe waren am Wochenende in Steinheim unterwegs und hatten es offenbar auf

die Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen abgesehen. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, schlugen die Täter an vier Fahrzeugen (VW-Polo, BMW X 1, VW-Passat sowie Peugeot 208), die im Kreuzweg, in der Lessingstraße sowie in der Poststraße geparkt waren, jeweils die Scheibe ein und

nahmen Wertsachen mit. Bei dem BMW blieb es wohl bei einem Versuch; es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei rät Fahrzeugbesitzern, all ihre Wertgegenstände beim Verlassen ihres Autos mitzunehmen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Fahrrad und Werkzeugakkus aus Gartenhütten entwendet

Babenhausen. In der Nacht zum Samstag (06. - 07.10) hatten Kriminelle im Bereich der Nelkenstraße, des Dinkelwegs und der Ginsterstraße mehrere Gartenhütten im Visier. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt drei Hütten und durchsuchten diese. Bei einer weiteren Hütte scheiterten die Einbrecher. In der Summe erbeuteten sie zwei Werkzeugakkus und ein Fahrrad. Zudem entstand Sachschaden an den Türen. In zwei Fällen konnten die Täter bei dem Einbruch beobachtet werden. Demnach handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Die beiden Männer von normaler Statur waren circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug eine schwarze und der andere eine graue Jogginghose. Des Weiteren trugen sie jeweils einen Kapuzenpullover und ein helles Halstuch. Beide trugen außerdem schwarze Turnschuhe und Gartenhandschuhe. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Sachdienliche Informationen nimmt das Kommissariat 41 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Kriminelle erbeuten Gartentor / Polizei sucht Zeugen

Dieburg. Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten im Zeitraum zwischen Mittwoch (4.10.) und Samstag (07.10.) ein Gartentor aus einer Kleingartenanlage im Schloßgartenweg. Nach jetzigem Ermittlungsstand brachen sie das Gartentor eines Kleingartens aus der Verankerung und entwendeten dieses auf unbekannte Art und Weise. Ob ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Parkscheinautomat aufgebrochen/ Zeugen gesucht

Bad König. Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten Kriminelle, als sie einen Parkscheinautomaten im Bereich eines Parkplatzes "Am Bahndamm" auf bislang nicht bekannte Weise aufbrachen. Entdeckt wurde die Tat von Zeugen am späten Freitagabend (06.10.), gegen 23.40 Uhr. Die Täter hatten es wohl auf das Kleingeld im Automaten abgesehen. Ob und was sie letztendlich etwas erbeutet haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Erbach zu melden (06062/9530).

