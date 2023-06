B469 bei Großwallstadt: Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Kurz nach 13 Uhr hatte ein Sattelzug technische Probleme, als er auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Der Fahrer hielt seinen LKW am rechten Fahrbahnrand an, was für stockenden Verkehr sorgte. Ein 55-jähriger Skodafahrer bremste im Zuge dessen auf dem linken Fahrstreifen ab. Ein 61-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Skoda.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

Skoda und VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Großwallstadt-Süd durch die Feuerwehr abgeleitet. Erst kurz nach 14 Uhr normalisierte sich die Verkehrssituation wieder.

Ralf Hettler