Motorrradfahrer stürzt auf B276 zwischen Frammersbach und Partenstein

Laut der Polizei Lohr ist ein Motorradfahrer alleinbeteiligt auf nasser Straße gestürzt. Die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Der Motorradfahre wurde mit einem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht. Der Sturz ereignete sich gegen 14.21 Uhr in Fahrtrichtung Partenstein nach der Ampel an einer Abzweigung

Der Verkehr wurde über die Staatsstraße 2317 über Habichsthal und Wiesthal umgeleitet.

sre/Horst Born/bü