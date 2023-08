Unfall auf der B26 bei Stockstadt: Drei Verletzte

Kurz nach 8 Uhr am Donnerstag war ein 52-jähriger Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 26 von der B469 kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sein Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich in einen Tieflader. Dabei wurde am Ford ein Rad herausgerissen. Anschließend kollidierte der Ford noch frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Unfall auf der B26 bei Stockstadt

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Ford-Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde, ebenso wie der leichtverletzte, 33-jährige Mercedesfahrer, nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Tiefladerfahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der LKW seine Fahrt seine Fahrt bis zur nächsten Werkstatt noch eigenständig fortsetzen konnte, mussten die beiden PKW, an denen wirtschaftliche Totalschäden entstanden waren, abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe musste eine Fachfirma mit Spezialgerät hinzugezogen werden.

Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt, was zu erheblichen Rückstaus führte.

Ralf Hettler