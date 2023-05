Dieburg: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen des Geschehens, die sachdienliche Hinweise

geben können.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die Männer gegen 22.45 Uhr aneinander, wobei zunächst ein 28 Jahre alter Mann aus Münster von einem Täter, aus einer Gruppe heraus agierend, geschlagen worden sein soll. Als ihm ein 62-Jähriger aus Rödermark zu Hilfe eilte, wurde auch er attackiert. Infolge der Schläge erlitten beide Männer leichte Verletzungen, die noch vor Ort ärztlich versorgt wurden.

Einer der Täter, der mit seinen Begleitern zuvor als Gast das dortige Sommerfest besucht haben soll, wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt und als "kräftig" beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug zum Zeitpunkt der Tat eine lange Hose sowie ein dunkles Oberteil. Weitere Details liegen den Beamten derzeit nicht vor.

Das Kommissariat 41 ist mit dem Fall betraut und unter der Rufnummer 06071/96560 für alles Sachdienliche zu erreichen.

Mit mehr als 100 km/h in Wohngebieten vor Polizei geflohen

Hanau. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagmittag einen weißen Audi R8 mit überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigen Fahrmanövern in Hanau sowie Maintal wahrgenommen haben.

Gegen 13.20 Uhr fuhr das Fahrzeug mit Groß-Gerauer Kennzeichen laut mehreren Passanten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Hanau-Kesselstadt herum. Eine schnell heraneilende Streife nahm im Bereich Burgallee/Maintaler Straße das Auto wahr und umgehend die Verfolgung auf. Unter Missachtung der Anhaltesignale des Streifenwagens flüchtete der Unbekannte in Richtung "Hohe Tanne". Der Raser fuhr teilweise mit Geschwindigkeiten von über

100 Stundenkilometern durch Wohngebiete sowie viel befahrene Straßen, sodass andere Autofahrer immer wieder beeinträchtigt wurden. Auf der Kreisstraße 857, kurz vor dem Ortseingang Maintal-Hochstadt, brachen die Beamten die Verfolgung bei über 140 km/h ab, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat nach § 315d Strafgesetzbuch ("verbotenes Kraftfahrzeugrennen") sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen. Die Ermittler

bitten nun Betroffene und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen

Autos in Babenhausen zerkratzt: Zeugensuche

Babenhausen. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen gleich drei geparkte Autos im Nordring durch Zerkratzen des Lacks beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge umfasst der Tatzeitraum die Tage zwischen Samstag (20.5.) und Sonntag (28.5.). Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und das Kommissariat 41 in Dieburg nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen