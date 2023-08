Amorbach. Am Samstag, zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr, wurde eine blaue Mercedes E-Klasse bei einer Unfallflucht an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit am Straßenrand in der Löhrstraße.

Miltenberg. Am Samstag wurde ein weißer Fiat 500 in der Zeit zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr beschädigt. Das Auto stand in der Ankergasse vor einem italienischen Restaurant, als es offensichtlich an der hinteren Stoßstange angefahren wurde.

Miltenberg-Breitendiel. An einem blauen Opel Corsa wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, der Heckscheibenwischer offensichtlich mutwillig verbogen. Der Opel stand in der Zeit in der Nibelungenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken