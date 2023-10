Autos angefahren und E-Bike geklaut

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, wurde ein roter Audi A5 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Rohestraße / Jahnstraße am Fahrbahnrand geparkt.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr ein Pkw der Marke VW auf dem Parkplatz der Ergo Versicherung in der Bahnstraße an der Fahrerseite angefahren.

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Wie erst jetzt polizeibekannt wurde, hat ein Unbekannter am 5. Oktober zwischen 08:00 Uhr und 15 Uhr ein E-Bike am Bahnhof in der Niedernberger Straße entwendet. Bei dem mit einem Schloss gesicherten Rad handelt es sich um ein Damenrad der Marke "Kalkhoff" in der Farbe Gelb.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Unterfranken