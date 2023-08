Automatischer Notruf entlarvt betrunkenen Fahrer bei Mosbach

An einer Böschung der Landstraße 527 bei Reichenbuch endete am Sonntag kurz nach 0 Uhr die Fahrt eines 41-jährigen BMW-Lenkers. Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Rettungsdienst und Polizei wurden auf den Unfall aufmerksam, da das Fahrzeug einen automatischen Notruf absetzte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mosbach Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Der Mann musste seinen Führerschein gleich abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige sowie einem Fahrverbot rechnen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis