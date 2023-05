Autoknacker in Steinheim unterwegs

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurden in Hanau-Steinheim mehrere Autos aufgebrochen. In der Odenwaldstraße wurde ein unter einem Carport stehender Citroen angegangen. Im Eifelweg war es ein in einer Einfahrt geparkter Golf. Bei beiden Fahrzeugen öffneten die Diebe die Beifahrertür und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Im Mellenseeweg und in der Uferstraße wurden an einem Mercedes und einem Audi die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Aufbrecher durchwühlten auch hier die Autos. Gestohlen wurden nach Angaben einer Sprecherin jedoch unter anderem nur Ladekabel und Sonnenbrillen., wie sie auf Anfrage unseres Medienhauses mitteilte.

Die Kriminalpolizei in Hanau prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Polizeimeldung Hessen