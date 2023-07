Autofahrerin in Arnstein angehalten und betrogen

Die beiden Männer standen mit einem schwarzen BMW mit rumänischer Zulassung zwischen Müdesheim und Halsheim und fragten nach Benzin. Die Frau fuhr zunächst zu einer nahe gelegenen Tankstelle in Thüngen. Dort wurde der BMW betankt und die Frau bezahlte. Anschließend fuhren sie weiter nach Karlstadt. Dort hob die Frau insgesamt 1.000 Euro Bargeld ab und tauschte sie gegen 5.000 rumänische Lei. Die Männer gaben an, dass dies der Umtauschwert sei. Tatsächlich waren die Geldscheine wertlos. Der Frau entstand ein Beuteschaden in Höhe von insgesamt 1.070 Euro.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Betrugsdelikten gegen die beiden unbekannten Männer eingeleitet.

Der eine Täter wurde als 30-jähriger, ca. 1,60 m großer, schlanker Mann mit kurzen Haaren und Kinn- und Oberlippenbart beschrieben, der ein schwarzes Polo-Shirt und eine schwarze Hose trug.

Der andere Täter wurde als 60-jähriger, ca. 1,70 m großer Mann mit kurzen Haaren und Dreitagebart beschrieben, der braune Schuhe, eine helle Hose und ein hellrotes T-Shirt trug. Weiterhin hatte er einen hellen Gehstock dabei.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Lebensmittel in Lohr gestohlen

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochmorgen entwendeten zwei Männer in einem Supermarkt in der Ludwigstraße diverse Lebensmittel. Die Männer verzehrten die Lebensmittel, ohne diese zu bezahlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 15 Euro.

Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis durch Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochmittag wurde in der Rodenbacher Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Lkw-Fahrer wurde festgestellt, dass er die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug nicht vorweisen konnte. Dem 52jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Fahrt ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochmorgen wurde bei einer E-Scooter-Fahrerin eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Dame war auf der Neuen Mainbrücke ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Fischereikontrolle in Lohr - Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochabend wurden Fischereikontrollen im Bereich Lohr a.Main, Steinbach durchgeführt. Bei einer Kontrolle musste festgestellt werden, dass ein 62jähriger Angler Fische hälterte und nicht wie vorgeschrieben sofort abtötete. Den Angler erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Geräteschuppen auf Frammersbacher Schulhof beschädigt

Frammersbach, Landkreis Main-Spessart In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Geräteschuppen auf dem Schulgelände beschädigt. Die Schiebetür wurde stark eingedellt, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de bei der Polizei Lohr am Main zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr