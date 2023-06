Autofahrerin bei Unfall bei Wiesenfeld verletzt

Um 9.45 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Sprinter die Staatsstraße von Wiesenfeld kommend in Fahrtrichtung Lohr. Dieser musste verkehrsbedingt anhalten, da vor ihm ein Fahrzeug abbiegen wollte. Dies hatte eine Mercedes-Fahrerin übersehen und fuhr auf das Fahrzeug des 60-Jährigen auf. Hierdurch wurde die 39-Jährige leicht verletzt und deren Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro.

Meldung der Polizei Karlstadt

Unfallflucht in Marktheidenfeld- Polizei sucht Zeugen

Marktheidenfeld. Am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, befuhr die 49-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golf die Staatstraße 2312 von Glasofen kommend in Richtung Marktheidenfeld. An der Kreuzung zur B8 kam der Frau ein unbekannter Fahrer eines weißen PKW auf der Linksabbiegespur entgegen. Anstatt die vorfahrtsberechtigte Fahrerin passieren zu lassen, bog der unbekannte Fahrer ab und touchierte den schwarzen VW Golf am vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld