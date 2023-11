Autofahrer in Neustadt ausgebremst und geohrfeigt

Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Unverschlossenes Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Lohr am Main, in der Steinmühlgasse, ein unverschlossenes Fahrrad der Marke Schauff, Farbe lila entwendet. Die Polizei bittet Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Schaltkasten in Lohr angefahren

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Vermutlich am Dienstag, Vormittag, fuhr ein bislang Unbekannter gegen einen Schaltkasten in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße in Lohr am Main. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr

Streitigkeit unter Eheleuten in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 22.15 Uhr meldete sich ein 60-Jähriger bei der Polizei, dass er von seiner Ehefrau mit einer Schere sowie einem Messer bedroht wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Streit vor Ort beruhigt und aufgenommen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten sowohl bei dem 60-Jährigen wie auch dessen 40-jähriger Ehefrau diverse Betäubungsmittel vorfinden und sicherstellen. Weiterhin war die 40-Jährige noch im Besitz von Falschgeld.

Es wurden vor Ort diverse Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, versuchter Gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Inverkehrbringen von Falschgeld eingeleitet.

Hausstrom in Karlstadt abgezweigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Dem Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Spitalgasse in Karlstadt war ein exorbitanter Anstieg des Hausstromes aufgefallen. Als dieser der Sache auf den Grund ging, musste er feststellen, dass zwei seiner Mieter die Stromleitung derart manipuliert hatten, dass diese sich vom Hausstrom versorgen konnten. Gegen die beiden Mieter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Entziehung elektrischer Energie eingeleitet.

Meldungen der Polizei Karlstadt