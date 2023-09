Autofahrer fährt bei Partenstein alkoholisiert gegen Verkehrszeichen und Werbetafel

Wie die Polizei berichtet fuhr der Mann mit seinem Seat von Frammersbach in Richtung Partenstein. Mitfahrer in seinem Fahrzeug war ein 25-jähriger Mann. Der Seat verunfallte kurz von dem Ortsschild von Partenstein.

Nach Spurenlage lenkte der Fahrer sein Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite in den angrenzenden Böschungshang. Hier überfuhr er ein Verkehrszeichen. Anschließend kam das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, um hiernach neuerlich in den linken Böschungshang zu fahren. Dabei wurde eine Werbetafel der Gemeinde Partenstein zerstört. Wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 5000€ entstand am Unfallfahrzeug.

Bei der Unfallaufnahme haben Beamte festgestellt, dass der Fahrer mit 0,78 mg/l Atemalkohol deutlich alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Schürfwunden und Prellungen zu. Der Beifahrer blieb unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Partenstein mit 14 Einsatzkräften vor Ort.

Vorfahrt missachtet

Lohr, Landkreis Main-Spessart. Am Samstag, 23.09.23, um 10.25 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Peugeot aus der Rodenbacher Straße in die Südtangente ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen Mercedes eines 54-jährigen. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug des Verursachers einstand ein Schaden von ca. 5000€. Der Schaden am Fahrzeug des 54jährigen, der Anstoß erfolgte in der Fahrerseite, wird auf ca. 15.000€ geschätzt.

Jugenschutzkontrolle

Lohr, Landkreis Main-Spessart. Am Samstag, 23.09.23, um 20.45 Uhr, hat die Polizei in der Jahnstraße auf dem Gelände des Nägelseeschulzentrums eine kleine Personengruppe kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei einer 16-jährigen Raucherutensilien festgestellt. Nachdem Minderjährigen das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten ist, wurden der Tabak, die Filter und die Papers sichergestellt und mit ihrem Einverständnis vernichtet. Die Erziehungsberechtigten der 16jährigen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

