Auto versperrt: Großostheimer Feuerwehr befreit Baby aus Wagen

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Großostheim um 19.43 Uhr in den Ortsteil Ringheim alarmiert. Durch ein Missgeschick hatte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug verriegelt, während der Autoschlüssel sich noch im Fahrzeug befand. Auch der Ersatzschlüssel war nicht in der Nähe. Im Fahrzeug befand sich das Baby der jungen Mutter in der Babyschale auf dem Rücksitz.

Die Feuerwehr Großostheim rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 8 Feuerwehrdienstleistenden aus. Die Feuerwehr wurde von der verzweifelten Mutter bereits sehnsüchtig erwartet, während das Baby sich bereits lautstark im Auto bemerkbar machte. Die Autotür wurde innerhalb weniger Minuten mittels eines Kunststoffkeils und einer Türangel zerstörungsfrei geöffnet. Es bestand zum Glück keine akute Gefahr für das Kind. Auch der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste nicht tätig werden.



Meldung der Kreisbrandinspektion