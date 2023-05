Auto streift Fahrradfahrer – 36-Jähriger in Kahl schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 4 Uhr, im Kahler Stadtweg. Der 36-Jährige war mit seinem Fahrrad in Richtung Seligenstadt unterwegs, als sich von hinten ein Pkw näherte. Beim Überholvorgang streifte dieser den Fahrradfahrer, wodurch dieser stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und meldete den Unfall am Folgetag bei der Polizei. Er begab sich selbstständig zum Arzt. Eine nähere Beschreibung des Autos liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Keine Kindersicherung und keine Fahrerlaubnis - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Kontrolle eines Opel am Montagmittag hat für den Fahrer entsprechende Konsequenzen. Neben einem Bußgeld erwartet ihn auch ein Ermittlungsverfahren.

Der Pkw des 38-Jährigen geriet gegen etwa 11:30 Uhr in der Merkurstraße ins Visier der Streife der Alzenauer Polizei. Bereits zu Beginn mussten die Beamten feststellen, dass die beiden Kinder auf der Fahrt ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug waren. Sie befanden sich weder auf einem vorgeschriebenen Kindersitz, noch hatten sie einen Sicherheitsgurt angelegt. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, weswegen die Fahrt vor Ort für ihn beendet war.

Der 38-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe 70 Euro und ein Punkt.

Fahrbahn verschmutzt und Leitpfosten umgefahren – Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein unbekanntes Fahrzeug die Fahrbahn verschmutzt und auch einen Verkehrsleitpfosten umgefahren. Für die Reinigung der Fahrbahn waren die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Der Verkehrsunfall und auch die Verschmutzung der Fahrbahn der Staatsstraße 2307 in Richtung Bessenbach muss sich am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignet haben. Die Straße wurde auf einer Fläche von rund 20 Metern verschmutzt und musste durch die Feuerwehr gereinigt werden. Zudem wurde ein Verkehrsleitpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:15 Uhr, wurde im Meisenweg ein geparkter weißer Volvo angefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag wurde, gegen 03:00 Uhr, in der Pflaumheimer Straße der Akku einer Baustellen-Ampel entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes wurde mit einem Backstein ein rückwärtiges Fenster des Rathauses eingeworfen und hierdurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde am Donnerstag in der Laudenbacher Straße ein geparkter Pkw mutwillig zerkratzt.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 07:30 Uhr, und Freitag, 13:30 Uhr, wurde in der Schäferbergstraße ein Damenfahrrad der Marke Kayza entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

