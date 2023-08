Auto schneidet Linienbus beim Spurwechsel - Fahrgast stürzt

Der Busfahrer musste, um einen Unfall zu vermeiden, stark abbremsen. Hierbei stürzte eine im Bus sitzende Dame. Diese musste mit dem Verdacht auf Rippenprellung ins Krankenhaus gebracht werden.

Mobiltelefon in Würzburger Spielhalle gestohlen

WÜRZBURG/Zellerau. Am Dienstag in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr ließ die Geschädigte ihr Mobiltelefon in einer Spielhalle in der Benzstraße auf einem Spielautomaten unbeaufsichtigt liegen. Als sie wieder zurück zum Spielautomaten kam, war ihr Mobiltelefon der Marke Apple (iPhone 10) weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Vom Täter ist bekannt, dass er männlich ist, ca. 50 Jahre, zurückgekämmte schwarze Haare hatte, ca. 160 cm groß und eine eher korpulente Figur hatte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer schneidet Kleintransporter und flüchtet

WÜRZBURG/Sanderau. Am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr fuhr ein ca. 55 Jahre alter Fahrradfahrer mit seinem grünen City-Bike vom Gehweg auf die Eichendorffstraße. Hierbei schnitt er einen Kleintransporter, der im Begriff war, auf Höhe Nr. 6 A in die dortige Hofeinfahrt einzufahren. Der Kleintransportfahrer musste dem Radfahrer ausweichen und touchierte einen, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw. Laut Angaben des Geschädigten muss der Radfahrer den Zusammenstoß bemerkt haben, jedoch fuhr dieser unvermittelt in stadtauswärtige Richtung weiter. Auffällig am Citybike wäre gewesen, dass an diesem rechts und links gelbe Fahrradtaschen angebracht waren.

Zwei Unfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet

Würzburg/Zellerau. In der Frankfurter Straße ereignete sich am Montagabend gegen 18:20 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters eine Unfallflucht. Gesucht wird ein Fahrer eines schwarzen Pkws, welcher beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz ein anderes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt hat. Am Pkw, VW Tiguan, des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Würzburg/Lengfeld. Im Einmündungsbereich Pilziggrundstraße/Simon-Blenk-Weg ereignete sich am Montag gegen 20:15 Uhr eine weitere Unfallflucht. Der noch unbekannte Fahrer eines Paketdienstleisters nahm eine E-Scooter-Fahrerin nicht wahr. Er touchierte die Fahrerin, infolge dessen stürzte diese und verletzte sich. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die verletzte Person und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Vom gesuchten Fahrzeug ist ein Teilkennzeichen WI-?? bekannt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in allen Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt