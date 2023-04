Mann stürzt in Himmelstadt durchs Dach

Im Anschluss schlug dieser auf einem Treppengeländer auf und kam im Kellerabgang auf dem Boden zum Liegen. Der 55-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und kam mittels Rettungsdienstes in das Universitätsklinikum nach Würzburg.

Ohne Zulassung unterwegs

Gänheim. Am Mittwoch um 15.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Raiffeisenstraße in Gänheim ein Pkw der Marke VW auf, welcher aktuell nicht zugelassen war. Der Pkw war ohne Zulassungsplakette geführt worden und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen die 61-Jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Auto macht sich in Partenstein selbstständig

Partenstein. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin stellte am Mittwoch ihren Wagenordnungsgemäß am Torweg ab. Als sie etwa 10 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, erkannte sie, dass sich das Fahrzeug selbstständig machte und begann den abschüssigen Berg hinabzurollen. Nach circa 150 Meter stieß das Auto mit seiner Fahrzeugfront an eine Straßenlaterne und blieb dort stehen. Nach Überprüfung lag ein technischer Defekt an der Handbremse vor, welche das Fahrzeug nicht mehr halten konnte. Am Auto entstand an der Front Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Straßenlaterne wurde eingedellt und muss nun von der Verwaltungsgemeinschaft überprüft werden.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Lohr-Sendelbach. Am Mittwoch wollte gegen 19.30 Uhr ein 86-jähriger VW-Fahrer kommend von der Steinfelder Straße in die Sendelbacher Straße einfahren. Als der VW-Fahrer einfuhr, übersah er eine 25-jährige Opel-Fahrerin, welche ihm vorfahrtsberechtigt war. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Personenkraftwägen. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den Unfallverursacher wird nun ein Bußgeldbescheid gefertigt.

Auto rollt auf anderes Auto, Unfallverursacher flüchtet

Lohr. Am Mittwoch rollte gegen 18.30 Uhr an einer Tankstelle in der Rechtenbacher Straße ein schwarzer BMW auf einen grauen VW. Der Unfallverursacher wollte den Schaden zunächst gleich bezahlen, jedoch verlangte der Geschädigte den Austausch der Versicherung. Daraufhin drehte sich der Unfallverursacher weg und verließ die Örtlichkeit ohne seinen Namen oder Erreichbarkeit an den Geschädigten zu hinterlassen. Das Kennzeichen des Verursachers konnte der Geschädigte ablesen, jedoch sind weitere Ermittlungen notwendig um den Unfallverursacher zu identifizieren.

Transporter überladen und keine Nachweise geführt

Lohr. Am Mittwoch erkannte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr a.Main gegen 15.45 Uhr in der Partensteiner Straße einen Kleintransporter. Eine folgende allgemeine Verkehrskontrolle ergab, dass dieser augenscheinlich überladen waren. Dies bestätigte eine anschließende Wiegung. Außerdem führte der Fahrer keinerlei Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten. Vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 293,50 Euro der zu erwartenden Strafe einbehalten, da dieser keinen deutschen Wohnsitz innehatte. Die Weiterfahrt durfte erst nach Abladung fortgesetzt werden.

Meldungen der Polizei Lohr