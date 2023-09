Auto kollidiert frontal mit Rettungswagen im Einsatz

Gegen 14 Uhr befand sich der Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt in Richtung Laufach auf der B26 von Hösbach kommend. Die Autos bildeten in beide Fahrtrichtungen eine Rettungsgasse, um den Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, ein rasches Vorankommen zu ermöglichen.

Von Laufach kommend fuhr ein Lada-Fahrer mit seinem komplett verkehrsunsicheren Auto. Der 22-Jährige hielt nicht hinter den wartenden Autos an und wich in die Rettungsgasse aus. Hier erkannte der 49-jährige Rettungswagenfahrer die Situation, hielt den Wagen an, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Lada prallte frontal in den Rettungswagen.

Glück im Unglück hatten alle Insassen der beiden Autos. Sowohl die drei Rettungsdienstler aus dem Rettungswagen als auch die fünfköpfige Familie im Lada kamen augenscheinlich unverletzt davon.

Polizei hatte bereits nach Lada gesucht

Die Polizei war bereits auf der Suche nach dem Lada-Fahrer. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Mann gemeldet, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Den ursprünglichen Einsatz des verunglückten Rettungswagens musste ein anderer Rettungsdienst übernehmen. Die Feuerwehren aus Hösbach und Sailauf sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die B26 musste zwischen Hösbach und Sailauf für knapp zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Das Auto des Unfallverursachers wurde von der Polizei aufgrund der zahlreichen Mängel aus dem Verkehr gezogen und sicher gestellt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Schwerer Unfall bei Hösbach

Ralf Hettler