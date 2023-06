Auto in Zellingen beschädigt

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

E-Bike Fahrer bei Überholmanöver gestürzt

Himmelstadt. Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Himmelstadt und Retzbach gerufen. Dort war ein 84-jähriger E-Bike Fahrer, beim Versuch ein vorausfahrendes Liegefahrrad zu überholen, ohne Fremdbeteiligung gestürzt und mit dem ungeschützten Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Hochwertige E-Bikes entwendet

Karlstadt. Vermutlich in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai wurden zwei hochwertige E-Bikes auf dem Marktplatz in Karlstadt entwendet. Die Räder waren mit einem Kettenschloss an einer Straßenlaterne befestigt. Als die Besitzer ihre E-Bikes am nächsten Tag wieder abholen wollten waren diese samt Schloss nicht mehr auffindbar. Bei den Rädern handelte es sich um ein mattschwarzes E-Bike der Marke „Cube“ sowie um ein weißes E-Bike des Herstellers „Winora“. Der Zeitwert wurde auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.