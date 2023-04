Auto in Karlstadt beschädigt

Neben den Kratzern an der Fahrerseite wies der Renault noch Kratzer und eine Delle an der Beifahrerseite auf. Diese sind vermutlich durch einen weiteren Verkehrsunfall am 24. April am Parkplatz des Baumarktes BayWa entstanden. In beiden Fällen hat sich der unbekannte Verursacher entfernt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.

Jugendliche sprühen Graffiti und flüchten

Zellingen. Am Freitag gegen 21:45 Uhr meldete eine 35-Jährige, dass sie gerade zwei männliche Jugendliche beobachtet, welche einen Brückenpfeiler und einen Stromkasten im Bereich der alten Mainbrücke besprühen. Da die beiden Täter offensichtlich bemerkten, dass die 35-Jährige die Polizei verständigte, flüchteten sie in Richtung Retzbach. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Retzbach. Am Freitag Mittag kam es im Retzbacher Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 77-Jährige wollte mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den sich darin befindlichen BMW eines 23-Jährigen. An beiden Pkw's entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro.

vd/Polizei Karlstadt