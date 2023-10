Auto gegen Motorrad bei Karlstadt: Mann verletzt

Dabei übersah der Autofahrer den Motorradfahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1700 Euro.

Mit dem Pedelec gestürzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Montagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pedelec den Ortsverbindungsweg zwischen Himmelstadt und Retzbach. Auf Höhe der Kläranlage stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden zu. Seine Verletzungen mussten in einem Klinikum versorgt werden. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

PKW zerkratzt

Zellingen, LKR. Main-Spessart. Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr wurde ein PKW auf dem Parkplatz eines italienischen Restaurants in der Erthalstraße von Zellingen von einem unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dadurch wurde die rechte hintere Fahrzeugseite beschädigt, weshalb ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro entstand. Der unbekannte Täter wird als männlich, ca. 60 Jahre alt, mit grauen, nackenlangen Haaren beschrieben.

PKW angefahren

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15:25 und 15:35 Uhr wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hammersteig in Karlstadt von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Danach verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Fahrzeug der 50-jährigen Geschädigten entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Diebstahl aus Werkstatt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Aus einem Werkstattraum in der Friedenstraße wurden im Zeitraum des vergangenen Wochenendes mehrere Akku-Bohrschrauber mit dazugehörigen Akkus entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zudem verursachten der bzw. die Täter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zum Tathergang führt aktuell die Polizeiinspektion Lohr a. Main.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de