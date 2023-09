Auto fährt in Eschau-Hobbach auf Schulbus auf – Fahrerin leicht verletzt

Am Freitagmittag, gegen 13.50 Uhr, war der Linienbus in der Bayernstraße unterwegs, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Sie zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und wurde den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Linienbusses, darunter auch Schulkinder blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen je in einem unteren fünfstelligen Bereich. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Neben der Obernburger Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hobbach und Dammbach im Einsatz.

Meldung der Polizei Unterfranken

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend, zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr, wurde ein weißer Tesla, Model 3, beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Römerstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldung der Polizeiinspektion Obernburg am Main

Heckscheibe mit Stein eingeworfen und Reifen zerstochen

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Montagmorgen, ab 07.30 Uhr, bis Freitagabend, um 18.15 Uhr, wurde die Heckscheibe eines schwarzen Toyota Corolla mit einem Stein eingeworfen. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße Im Mittelgewann abgestellt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Samstag letzter Woche (16.09.23) ab 0 Uhr bis Freitag, um 12 Uhr, wurden die Reifen eines Piaggio Ape zerstochen. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Frankenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen der Polizeiinspektion Miltenberg