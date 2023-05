Außenspiegel von Reisebus in Stadtprozelten beschädigt - Wohnmobil gesucht

Der Reisebus hielt am Mittwoch um 12:00 Uhr kurzzeitig an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße an. Als der weiße Bus der Marke Setra stand, touchierte ein Wohnmobil mit niederländischer Zulassung den Außenspiegel des Busses und beschädigte diesen. Im Anschluss fuhr das Wohnmobil einfach weiter ohne anzuhalten.

Weitere Details sind zu dem Unfallverursacher nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde eine schwarze Mercedes E-Klasse bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Straße "Am Leisbaum" und hat nun einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch kam es zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein geparkter BMW X1 angefahren wurde. Der Pkw stand in dem Zeitraum in der Sportplatzstraße. Der Schaden betrifft vor allem den Heckbereich des Fahrzeugs.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 17:15 Uhr, hat ein Unbekannter einen an einer privaten Grundstücksausfahrt angebrachten "Verkehrsspiegel" in der Großwallstädter Straße auf Höhe der 200er Hausnummern angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat offenbar im Nachgang versucht den Schaden mit einem Klebeband erfolglos zu reparieren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

MILTENBERG. Auf dem örtlichen Friedhof wurden in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum mehrere Pflanzen von einem Grab herausgerissen und entwendet. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen es Polizeipräsidiums Unterfranken