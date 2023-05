Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrern in Wasserlos

Der 55-Jährige überholte die beiden Männer, um diese zur Rede zu stellen. Einer der Radfahrer beleidigte den Mann darauf und schlug diesen gegen den Oberkörper. Anschließend flüchteten die Radfahrer. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Alzenauer Polizei sucht Zeugen zu dem Streit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 060203/944-0 zu melden.

Nach Unfall - Totel Widschwein auf Straße liegen lassen

Großostheim. Ein Unbekannter hat bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße bei Großostheim ein Wildschwein getötet und den Unfall nicht gemeldet. In der Folge ereigneten sich auf der B 469 zwei weitere Unfälle, weil das tote Tier noch auf der Straße lag, meldet die Polizei.



Kurze Zeit nacheinander meldeten sich eine 34-jährige und eine 31-jährige bei der Aschaffenburger Polizei und teilten mit, dass sie auf der B 469 von Seligenstadt kommend soeben mit einem verendeten Wildschwein auf der linken Fahrbahn kollidiert seien. Die beiden Fahrzeuge der Frauen wurden massiv im Frontbereich beschädigt.

Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Unfallflüchtigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wildunfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Richtiges Verhalten nach einem Wildunfall:

Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Unfallstelle absichern. Das gilt auch, wenn das Tier verletzt geflüchtet ist.

Ganz wichtig: Ruhe bewahren!

Sind Personen verletzt, wählen sie die 112 und leisten Erste Hilfe leisten

Auch ohne Verletzte muss immer die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigt werden.

Warten sie am Unfallort in sicherer Entfernung, bis die Polizei vor Ort ist.



Zeugenaufrufe

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, den Opferstock in der Kirche in der Weidenbörnerstraße gewaltsam zu öffnen.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Montag, 19:50 Uhr, wurde in der Straße "Zum Stadion" ein geparkter Anhänger mutwillig beschädigt und mit Farbe besprüht.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, wurde ein in der Burchardtstraße geparkter VW im Bereich der vorderen Fahrerseite angefahren.

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Zwischen Freitag, 07:45 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, wurde in der Holsteiner Straße die Beifahrertür eines geparkten VW mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 08:00 Uhr, und Montag, 18:00 Uhr, wurde in der Feldstraße ein Verkehrszeichen "Achtung Baustelle" entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

