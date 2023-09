Auseinandersetzung bei Michelsmesse: 22-Jähriger wird verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 22:30 Uhr fiel der Streife ein 22-Jähriger auf der Laurentiusbrücke auf, der offensichtlich im Gesicht verletzt war. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst und ließen den Verletzten medizinisch behandeln. Offensichtlich wurden dem Mann die Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung beigebracht, die sich kurz davor zugetragen hatte. Die Polizisten konnten einen ebenfalls 22-jährigen Tatverdächtigen noch im Ortsgebiet festnehmen. Der Mann hatte sich in einem Hof versteckt. Die Beamten mussten ihn aufgrund seiner Aggressivität und augenscheinlich starken Alkoholisierung über Nacht in Gewahrsam nehmen. Der Rettungsdienst brachte den ebenfalls deutlich alkoholisierten Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Hintergründe und der genaue Geschehensablauf sind derzeit noch unklar. Die Polizei Miltenberg ermittelt und sucht dabei auch nach möglichen Tatzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Nach Festbesuch - Heranwachsende entwurzeln Pflanzen und entwenden Klapptisch

MILTENBERG. Zwei junge Männer haben am Samstagabend nach dem Besuch der Michaelismesse Sträucher entwurzelt und einen Tisch entwendet. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Möbelstücks.

Passanten machten gegen 22:15 Uhr die Streife der Miltenberger Polizei auf Personen aufmerksam, die in der Hauptstraße wüteten. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren hatten nach dem Besuch des Festbetriebs einige Pflanzen aus Kübeln gerissen und dadurch Schäden verursacht. Daneben hatten sie auch einen kleinen klappbaren Tisch bei sich, den sie an noch unbekannter Örtlichkeit entwendet haben müssen. Die Streife versuchte noch in der Nacht zu klären, wem der Tisch gehört. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Der Eigentürmer wird gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

BÜRGSTADT. Am Mittwoch wurde zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr ein blauer Toyota auf dem Parkplatz unterhalb der Martinsbrücke bei einer Unfallflucht beschädigt.

MILTENBERG. Ein VW Polo wurde am Donnerstag zwischen 08:50 Uhr und 13:25 Uhr bei einer Unfallflucht auf den Parkplätzen zwischen Kirche und Jugendherberge im Burgweg beschädigt.

KLINGENBERG. Am Freitagabend wurde in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:10 Uhr ein schwarzer Peugeot offensichtlich mutwillig am Außenspiegel beschädigt. Das Auto stand geparkt in der Wilhelmstraße im Bereich der 100er-Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

KLINGENBERG-TRENNFURT. Am Freitag wurde ein geparkter grauer 3er BMW in der Zeit zwischen 13:25 Uhr und 19:40 Uhr auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Alexander-Wiegand-Straße angefahren. Bei der Unfallflucht wurde der BMW an der Front beschädigt.

RÖLLBACH. Am Samstag hat um kurz nach 21:00 Uhr ein unbekannter Pkw den Außenspiegel eines schwarzen Nissan Qashqai touchiert und beschädigt. Der Nissan war in der Hauptstraße Höhe der 70er-Hausnummern abgestellt.

OBERNBURG. Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr ein grauer Audi A6 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Bergstraße am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

