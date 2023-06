Auseinandersetzung auf Parkplatz in Aschaffenburg - 18-Jähriger verletzt

Am frühen Samstagmorgen ging die Mitteilung über die Auseinandersetzung am Parkplatz vor der Eissporthalle bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Demnach war es gegen 01.20 Uhr zu der handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Ein 18-Jähriger erlitt dabei neben einer Beinfraktur weitere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtetet haben und möglicherweise Angaben zu den fünf Tatverdächtigen machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

21-Jähriger ohne Hosen leistet Widerstand

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Mit heruntergelassener Hose und Unterhose stand am Sonntagmorgen ein 21-Jähriger an einem Auto angelehnt im Wittelsbacherring. Gegenüber einer alarmierten Streife der Polizei Aschaffenburg verhielt er sich ausgesprochen aggressiv und leistete Widerstand.

Gegen 80 Uhr ging bei der Polizei die ungewöhnliche Mitteilung ein, dass ein junger Mann mit heruntergelassenen Hosen an einem Auto lehnt und offensichtlich schläft. Auf die alarmierten Beamten der Aschaffenburger Polizei reagierte er uneinsichtig und aggressiv. Der Aufforderung, seine Hosen wieder anzuziehen, kam er ebenfalls nicht nach.

Nachdem er mehrfach versucht hatte, die Polizisten anzugreifen, setzten diese Pfefferspray ein und nahmen den 21-Jährigen in Gewahrsam. Auf richterliche Anordnung schlief er schließlich bis 15:00 Uhr seinen Rausch in einer Zelle aus und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Unbekannte brechen an acht Autos in Damm Außenspiegel ab

ACHAFFENBURG / DAMM. Bislang zwei unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen an insgesamt acht geparkten Autos die rechten Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Eine Anwohnerin bemerkte gegen 03:30 Uhr ein Klirren, welches von den in der Boppstraße geparkten Fahrzeugen kam. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie noch zwei bislang unbekannte Männer sehen, die von der Boppstraße in den Schneidmühlweg abbogen. Eine alarmierte Streife der Aschaffenburger Polizei stellte fest, dass die Unbekannten in beiden Straßen an jeweils vier Autos die Außenspiegel abgebrochen hatten. Die Fahndung nach den beiden Männern verlief ergebnislos und auch eine Befragung der Nachbarschaft brachte keine neuen Erkenntnisse.

Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Aschaffenburg nun nach Zeugen, die die Männer möglicherweise beobachtet haben.

Reifen zerstochen und Windschutzscheibe mit Pflasterstein eingeschlagen

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei Reifen und die Windschutzscheibe hat dem Sachstand nach ein Unbekannter am Sonntagmorgen vorsätzlich an einem geparkten Suzuki beschädigt.

Am Sonntagmorgen stellte die Besitzerin des Suzukis fest, dass über Nacht die beiden linken Reifen ihres in der Grabenstraße geparkten Autos vermutlich mit einem Messer platt gestochen worden sind und die Windschutzscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen worden ist. In der Nacht hatte sie gegen 03:00 Uhr Geräusche gehört. Nachdem auch ihr Hund angeschlagen hatte, schaute sie aus dem Fenster und sah einen sportlichen Mann mit kurzen dunklen Haaren, der in Richtung Turmstraße rannte. Möglicherweise handelte es sich dabei um den Täter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Mercedes überholt kurz vor einer Kurve in Haibach und gefährdet entgegenkommenden Fahrer

HAIBACH, LKR. ASCHAFENBURG. Kurz vor einer Kurve versuchte am Samstagvormittag der Fahrer eines schwarzen Mercedes einen Pkw und einen Traktor auf der Staatsstraße zwischen Straßbessenbach und Haibach zu überholen. Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen auf das Bankett und den Grünstreifen verhindern.

Bei dem gefährdeten Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen hellblauen Skoda Oktavia oder ein ähnliches Fahrzeug. Die Polizei Aschaffenburg führt nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 33-jährigen Fahrer des Mercedes und sucht nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs.

Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz auf dem Motorroller unterwegs

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und ohne gültigen Versicherungsschutz, aber dafür möglicherweise unter Alkohol- und Drogeneinfluss, war am Sonntagnachmittag ein 17-Jähriger unterwegs.

In der Deschstraße fiel der 17-Jährige einer Streife der Polizei Aschaffenburg auf dem Motorroller auf. Erst nach einer kürzeren Verfolgungsfahrt hielt der Jugendliche schließlich im Hohenzollernring an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Vielzahl von Verstößen fest.

So verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und hatte an dem Roller auch kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht. Zusätzlich zeigte ein freiwilliger Alkoholtest eine Alkoholisierung von 0,4 mg/l an. Zudem stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen. Daher musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten schließlich noch eine geringe Menge Haschisch sicher.

Trotz der großen Waldbrandgefahr und des aktuellen Verbotes Feuer auf Grillplatz entfacht

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Trotz der aktuell großen Trockenheit, der damit verbundenen Waldbrandgefahr und dem derzeit geltenden Verbot entzündete am Sonntagabend ein 20-Jähriger auf dem Grillplatz am Steinweg ein Feuer.

Eine Streife der Polizei Aschaffenburg sorgte dafür, dass das Feuer wieder gelöscht wird und führt nun Ermittlungen gegen den jungen Mann.

Zeugenaufrufe

KAHL AM MAIN. Gleich alle vier Reifen hat ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag bis Sonntag an einem geparkten schwarzen Audi A3 auf dem Pendlerparkplatz "Am Glockenzent" zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken