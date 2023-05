Aufs Gas abgerutscht: 80-jähriger Fahrer rauscht rückwärts in Hofeinfahrt

Ein 80-jähriger Autofahrer parkte laut Polizei gegen 10.45 Uhr seinen VW Golf beim dortigen Blumenladen rückwärts aus, seine 78-jährige Frau befand sich währenddessen auf dem Beifahrersitz. Bei seinem Fahrmanöver rutschte der Rentner scheinbar mit seinem Fuß ab, was zur Folge hatte, dass er das Gas durchdrückte und der Golf rückwärts quer über die Fahrbahn in die gegenüberliegende Hofeinfahrt schoss. Dort durchbrach der Golf das Hoftor und fuhr mit seiner rechten Seite rampenähnlich auf die angrenzende Einfriedung auf, was zur Folge hatte, dass das Auto auf die Fahrerseite kippte.

Die Beifahrerin flog dabei mangels Sicherheitsgurt über ihren Gatten hinweg auf die Fahrerscheibe. Als mehrere Passanten den Pkw wenig später wieder auf seine Räder hochstemmten, ging die besagte Fahrerscheibe zu Bruch, was dazu führte, dass die Beifahrerin durch das Fenster hinweg auf dem Boden landete.

Während der Unglücksfahrer nur leichte Blessuren davontrug, zog sich seine bessere Hälfte mittelschwere Verletzungen am Rücken und im Beckenbereich zu. Beide Insassen wurden nach ambulanter Erstversorgung zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verlegt. Am VW Golf des 80-jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 10.000 Euro. Der Schaden am Hoftor und Einfriedung wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Retzbach unterstützte bei den Bergungs- und Verkehrssicherungsarbeiten.