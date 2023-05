Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht in Frammersbach

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen BMW auf den Parkplätzen vor der Raiffeisenbank in der Lohrer Straße. Ein weiteres Fahrzeug, ein dunkler VW, welcher vor dem BMW parken wollte, streifte diesen beim Einparken und beschädigte das Fahrzeug hierbei. Der Fahrer ging anschließend in die Bank und fuhr danach davon, ohne seine Beteiligung an einem Verkehrsunfall der Polizei oder dem Halter des geparkten Fahrzeuges zu melden.

Der Vorgang konnte glücklicherweise durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche sich das Kennzeichen des Verursachers notierte und anschließend dem Fahrzeughalter des beschädigten BMW übermittelte, welcher kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Im Zuge der Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer sowie das Fahrzeug ausfindig gemacht werden. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter 09352/874130 oder per E-Mail unterpp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Mit gefälschten Dokumenten und unter Drogeneinfluss in Lohr unterwegs

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bei einer Verkehrskontrolle eines 30-jährigen am Donnerstagmorgen, konnte dieser nur ein Foto eines angeblich auf ihn ausgestellten Führerscheines vorzeigen. Der junge Mann gab an, den Führerschein vor längerer Zeit verloren zu haben. Die anschließenden Ermittlungen der kontrollierenden Beamten ergaben jedoch, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis war und zudem noch weitere Dokumente gefälscht hatte. Zu allem Überfluss verlief ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Mann positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinfluss zu. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden.

Weitere Fahrten und Drogen- und Alkoholeinfluss in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bei weiteren Verkehrskontrollen am Donnerstagabend konnte bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei einem anderen Fahrzeugführer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, auch hier verlief der Vortest positiv. Die Weiterfahrten wurden unterbunden und auch hier kommt auf die Fahrzeugführer jeweils eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz zu.

Weiter Unfallflucht in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Die Geschädigte parkte am 04.05.2023 ihren grauen VW Golf im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 17:55 Uhr in der Sägewerkstraße in Lohr a. Main, parallel zur Fahrbahn auf den dortigen Parkplätzen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in diesem Zeitraum die Fahrertüre sowie den Außenspiegel des VW. Auch hier werden Zeugen welche den Unfall beobachtet haben gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter 09352/874130 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Lohr

Vorfahrt genommen - Mofafahrer in Zellingen leicht verletzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ein 15-Jähriger aus Zellingen befuhr am Mittwochmorgen vom gemeinsamen Fuß- und Radweg mit seinem Mofa-Roller in den Wendehammer Am Braunen See nach links ein. Er beabsichtigte in Richtung Würzburger Straße weiter zu fahren. Beim Einfahren missachtete der Mofafahrer die Vorfahrt eines kreuzenden Kleintransporters. Letzterer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam folglich zum Zusammenstoß. Der Mofafahrer erlitt multiple Prellungen, er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand einer ersten Schätzung nach Sachschaden in gesamter Höhe von 3.000 EUR.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Verkehrsunfall bei Mäharbeiten in Gössenheim

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagnachmittag wurden an der Bundesstraße zwischen Gössenheim und Eußenheim Mäharbeiten an der Straßenböschung vorgenommen. Der Fahrer des Mähfahrzeuges rangierte bei seiner Tätigkeit rückwärts und übersah dabei den Pkw einer direkt dahinter wartenden 23-jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw mehrere Meter zurückgeschoben und im Frontbereich erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise keiner.

Meldung der Polizeistation Gemünden