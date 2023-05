Auffahrunfall in Lohr

Die Fahrerin des Toyota musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der Fahrer des VW nicht und fuhr dem Toyota hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund von 2000 Euro.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Verkehrsunfall an Tankstelle in Mittelsinn

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 19:15 Uhr betankte der 82-jährige Fahrer eines BMW sein Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in der Sinnstraße. Gleichzeitig stand versetzt an einer anderen Tanksäule ein 49-Jähriger mit seinem Lastwagen zum Tanken. Genau in dem Moment, wo der Pkw-Fahrer um die Zugmaschine herum in Richtung Fahrbahn fahren wollte, fuhr der Sattelzug ebenfalls langsam an. Der Fahrer konnte aus dem „toten Winkel“ heraus den Pkw nicht wahrnehmen und es kam zum Anstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro.

Bargeld aus Geldbörse in Obersinn entwendet

Obersinn, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag- auf Samstagnacht, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen höheren Bargeldbetrag aus einer Geldbörse. Die Geldbörse lag in der Mittelkonsole eines in der Ringstraße geparkten Pkw.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Schrottfahrzeuge in Burgsinn besprüht

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr besprühte ein zunächst unbekannter Jugendlicher auf dem Gelände eines Autohändlers in der Jägerwiese mehrere Schrottfahrzeuge.

Auf Ansprache einer Zeugin fuhr dieser mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsmitte weg. Durch die Polizei konnte der 13-Jährige Sprayer schnell ermittelt werden. Er machte sich nach einer Unterredung umgehend auf den Weg zum Schrottplatz und wischte die Farbe, es handelte sich um eine Holzsprühfarbe, wieder ab. An den Fahrzeugen ist kein Schaden entstanden.

Meldungen der Polizeistation Gemünden