Auffahrunfall beim Telefonieren hinterm Steuer in Lohr

Lohr Meldung der Polizei

Unfall mit Waschbär bei Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die B 26 von Gemünden kommend in Richtung Kreisverkehr auf Höhe von Langenprozelten, als ein Waschbär die Fahrbahn querte und von seinem Pkw erfasst wurde. Der Waschbär flüchtete. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Segway war nicht versichert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 14:40 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt der Fahrer eines Segways zu einer Kontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Den 20-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Meldungen der Polizei Gemünden

Unter Drogeneinfluss mit Kleinkind in Karlstadt unterwegs

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 15:50 Uhr wurde in der Vorstadt in Zellingen eine 31-Jährige in ihrem Pkw der Marke Volvo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den eingesetzten Beamten auf, dass die 31-Jährige offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Diese konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab falsche Personalien an. Diese falschen Personalien verwunderten anscheinend das Kleinkind auf der Rücksitzbank, welches daraufhin den richtigen Namen der 31-Jährigen erwähnte. Der Grund für die falsche Namensangabe konnte auch geklärt werden: die 31-Jährige verfügt über keinerlei Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss und der falschen Namensangabe eingeleitet.

Graffiti an Karlstadter Sporthalle

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Außenwand der Erwin-Ammann-Sporthalle in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt mittels Graffiti beschmiert. Es wurde der Buchstabe M mit einem Herz sowie die Zahlenkombination 1213 angebracht. Dem Landratsamt Main-Spessart entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der polizei Karlstadt

Auto-Heckscheibe in Marktheidenfeld beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, stellte ein 42-Jähriger seinen grauen Mitsubishi Lancer auf dem Parkplatz an der Unteren Gasse ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Riss in der Heckscheibe. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Unfall beim Überholen in Roden

RODEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagmittag kam es auf der Staatsstraße 2438 bei Roden infolge eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr, gegen 12:30 Uhr, in einer Kolonne hinter einem Lkw. Als dieser zum Überholvorgang ansetzte, scherte ein vor ihm fahrender Mercedes ebenfalls zum Überholen aus.

Ersten Stand der Ermittlungen zufolge erschrak daraufhin der Fahrer des VW Passat und verriss sein Lenkrad nach links, steuerte dagegen und streifte daraufhin den Mercedes seitlich. Letztlich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

Die Unfallermittlung führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld