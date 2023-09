Auf geparkten Wagen in Obernau aufgefahren – Fahrer verletzt

Gegen 07:40 Uhr übersah der 47-jährige Kia-Fahrer nach aktuellem Stand der Ermittlungen aufgrund der Sonneneinstrahlung ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug auf den davorstehenden Audi geschoben. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

Zeugenaufrufe

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag gegen 15:20 Uhr hat ein Unbekannter Geld aus einem Geldbeutel im Waldschwimmbad entwendet. Der Geldbeutel befand sich in der Handtasche auf der Liegewiese, welche mit einem Handtuch abgedeckt war.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Samstag gegen 11:30 Uhr wurde das Grünlicht einer Ampel an einem Gehweg in der Weißenburger Straße durch einen Unbekannten beschädigt.

SAILAUF, LKR. Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter eine mobile Ampel an einer Baustelle in der Hauptstraße umgeworfen und beschädigt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Autos, welche im Bachrain geparkt waren, durch einen Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand an der gesamten Fahrerseite verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag gegen 21:40 Uhr wurden mehrere Wahlplakate in der Schimborner Straße beschädigt. Auch in Heimbach wurde ein Wahlplakat beschädigt, indem es von einem Unbekannten in Brand gesteckt wurde. Der gesuchte Täter soll circa 180 cm groß und etwa 25 - 35 Jahre alt gewesen sein und eine sportliche Figur haben. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze über den Kopf, sowie einer langen dunklen Hose.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-1733 zu melden.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, hat eine Audi-Fahrerin in der Hauptstraße den Seitenspiegel eines geparkten Pkw abgefahren. Die Daten des beschädigten Fahrzeugs sind nicht bekannt, weshalb die Ermittler der Verkehrspolizei nun den Halter des beschädigten Fahrzeugs suchen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Geschädigten und Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-2530 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken