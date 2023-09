Audi prallt auf A3 bei Kleinostheim in Leitplanke

Gegen 17 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Audi auf der Autobahn Richtung Frankfurt, an der Anschlussstelle nach Kleinostheim wollte er von der Autobahn abfahren. Im Abfahrtsbereich verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte in die Leitplanke und kam einige Meter weiter an der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde dadurch so in seinem Fahrzeug eingeschlossen, dass er nicht mehr herauskam. Um ihn möglichst schonend aus seinem auto zu holen, musste die Feuerwehr das Dach abnehmen. Anschließend wurde er nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Mainaschaff, Kleinostheim, Stockstadt und Großostheim sicherten die Unfallstelle ab, befreiten den Fahrer und reinigten die Fahrbahn. Der Abfahrtsbereich nach Kleinostheim war für knapp eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Als Unfallursache schließt die Polizei einen medizinischen Grund nicht aus.

