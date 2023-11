Audi bei Sailauf in Brand geraten

Nur noch Schrottwert hat ein Audi nach einem Fahrzeugbrand in Sailauf.

Gegen 20.45 Uhr war der Audi-Fahrer vom Gewerbegebiet Weyberhöfe in Richtung Hösbach-Bahnhof unterwegs. Plötzlich stellte er Brandgeruch im Fahrzeug fest. Er hielt den Wagen am Fahrbahnrand an, als bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Der Mann konnte sich und seinen Mitfahrer in Sicherheit bringen. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Auto bereits lichterloh und die Flammen hatten begonnen, auf den Innenraum überzugreifen.

Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Am Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro. Als Ursache ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Ralf Hettler