Attacke mit Messer - Mann in Würzburg festgenommen

Gegen 06:00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Innere Aumühlstraße gerufen. Kurz zuvor gerieten zwei Männer in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 32-Jähriger ein Messer gezogen und damit auf seinen 36-jährigen Kontrahenten eingestochen haben. Durch den Messerangriff erlitt der 36-Jährige mehrere Schnitt- sowie eine Stichwunde im Oberkörper. Der Verletzte musste nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen die Verfolgung des flüchtigen 32-Jährigen auf und konnten diesen nach kurzer Zeit stellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann konnte noch ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Verlauf der Auseinandersetzung. Der 32-Jährige muss sich nun in der Folge in einem Strafverfahren verantworten.

Discobesucher erleidet Brandverletzung – Zeugen gesucht

WÜRZBURG. Am Samstagabend zog sich ein Discothekenbesucher schwere Brandverletzungen zu. Dem Sachstand nach waren zuvor alkoholische Getränke im Bar- und Tresenbereich entzündet worden. Die Flammen griffen hiernach auf den Mann über. Die Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen.

In den ersten Stunden des Samstags, gegen 01.00 Uhr, befand sich der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart in einer Diskothek in der Augustinerstraße in Würzburg. Hier wurden dem Sachstand nach alkoholische Getränke im Bar- bzw. Tresenbereich entzündet. Die Flammen griffen hierbei auch auf den Besucher über und dieser erlitt Verbrennungen an Oberkörper und im Gesichtsbereich. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Personen, die Angaben zu dem Geschehen in der Diskothek machen können oder die ggf. auch Bilder oder Videos von dem Abend gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0931 / 457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

