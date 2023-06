Aschaffenburger Polizei stoppt Drogenfahrten

Am Donnerstag gegen 22.40 Uhr geriet der VW eines 25-Jährigen ins Visier der Streife der Aschaffenburger Polizei und sollte in der Schweinheimer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Noch bevor der Wagen stoppte, konnten die Beamten feststellen, wie aus dem Fenster auf der Beifahrerseite ein kleines Päckchen geworfen wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, was eine Blutentnahme und eine Anzeige für den Mann zur Folge hatte. Bei dem entsorgten Päckchen handelte es sich um eine geringe Menge Marihuana, weswegen gegen den 25-Jährigen auch ermittelt wird. Beim 22-jährigen Beifahrer konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein weiterer Autofahrer wurde "Im Traubenlob" am späten Freitagabend gestoppt. Bei dem 22-jährigen Mercedes-Fahrer ergaben sich ebenfalls Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Der ebenfalls positive Vortest hatte auch für ihn eine Blutentnahme und eine Anzeige zur Folge.

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten zehn Jahren dar. Besonders häufig sind Autofahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder fünfte getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben. „Dass jeder fünfte Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen." (Polizeipräsident Detlev Tolle) Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Zeugenaufrufe

Goldbach. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstagabend wurde aus einem in der Marienstraße geparkten Wagen eine Geldbörse entwendet.

Großostheim. Im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, wurde ein in der Riegelstraße geparkter Mercedes im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.

Großostheim. Am Freitag zwischen 18 und 21.15 Uhr wurde in der Franz-Kleespies-Straße ein geparkter Audi mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Kahl. Am Samstag, im Zeitraum von 3 bis 14 Uhr wurde in der Kirchgasse ein dort geparkter Wagen und ein Rollladen mit einem schwarzen Edding-Stift beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken