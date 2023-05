Aschaffenburg: Unfallverursacher alkoholisiert, Geschädigter flüchtet

Die Verkehrspolizei hofft nun insbesondere auch auf Zeugenhinweise von anderen Verkehrsteilnehmern. Dem aktuellen Sachstand nach befuhr ein 64-Jähriger um 08:25 Uhr mit seinem schwarzen Audi S5 den linken Fahrsteifen der A3 in Richtung Würzburg. Hierbei fuhr er einem silbernen Pkw, der vor ihm auf der Fahrbahn unterwegs war, aus noch unklarer Ursache auf und prallte in die Mittelleitplanke.

Sowohl der 64-jährige Fahrer des Audi als auch sein Beifahrer bleiben hierbei unverletzt. Das silberne Fahrzeug, auf das der Audi aufgefahren war, ist nach dem Zusammenstoß an der Abfahrt Aschaffenburg Ost in unbekannte Richtung abgefahren. Der ebenfalls unbekannte Fahrer hatte sich weder zu erkennen gegeben noch vorher angehalten. Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streifen der Verkehrspolizei konnte den Flüchtigen trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Bei dem Fahrer des Audis stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Er hatte bei einem Vortest rund 0,5 Promille und musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach dem silbernen Pkw, der am Heck beschädigt sein muss.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum dem Unfall geben können und insbesondere Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich - Fahrradfahrer an Schulter verletzt

ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen wurde ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallermittlungen werden von der Polizei Aschaffenburg geführt. Der 51-Jährige Mann war dem aktuellen Sachstand nach gegen 08:30 Uhr mit seinem Zweirad auf der Hanauer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dort wollte der Mann die Kreuzung zur Müllerstraße geradeaus passieren. Ein ihm entgegenkommender Nissan Micra, an dessen Steuer eine 60-jähriger Frau saß, übersah den Radfahrer offensichtlich beim Abbiegen in die Müllerstraße, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 51-Jährige stürzte in der Folge vom Rad und verletzte sich ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise nur leicht an der Schulter. Er wurde nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Ein schwarzer 3er BMW wurde zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der BMW stand in dem Zeitraum auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Kleinen Schönbuschallee.

GOLDBACH. Am Montag wurde zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr ein weißer VW Caddy bei einer Unfallflucht angefahren und hat nun einen Schaden links am Heck. Das Auto war in der Zeit in der Lorenz-Heim-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeimeldungen Stadt und Kreis Aschaffenburg