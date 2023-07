Aschaffenburg: Unbekannter öffnet zwei Autos und stiehlt Fahrrad - Zeugen gesucht

Dem Sachstand nach haben sich die Diebstähle am frühen Sonntagmorgen, gegen etwa 2 Uhr, zugetragen. Ein Anwohner eines Anwesens im Röderweg wurde auf Geräusche an seinem Wagen aufmerksam und konnte eine männliche Person feststellen. Nachdem er diesen angesprochen hatte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Aus dem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Münzgeld entwendet.

In der gleichen Nacht wurde zudem das Fahrzeug eines Nachbarn durchwühlt und das Fahrrad seines Sohnes, welches vor dem Anwesen abgestellt war, entwendet. Es ist davon auszugehen, dass beide Taten im Zusammenhang zueinander stehen.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Innenstadt. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, wurde die Windschutzscheibe an einem geparkten BMW in der Yorckstraße mutwillig beschädigt.

Aschaffenburg-Damm. Am Montag zwischen 7.50 und 16.30 Uhr wurde ein geparkter Hyundai in der "Lange Straße" im Bereich der hinteren rechten Tür beschädigt.

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Dienstag zwischen 13.30 und 15 Uhr wurden in der Pompejanumstraße ein geparkter VW Tiguan im Bereich der rechten Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt.

Laufach. Am Dienstag zwischen 10 und 15.30 Uhr versuchte ein Unbekannter einen geparkten Seat Ateca "Im Gewerbegebiet" gewaltsam zu öffnen. Es blieb jedoch beim Versuch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. In der Zeit zwischen 7.15 und 13.30 Uhr wurde am Montag ein Damenmountainbike der Marke Specialized an der Fahrradstation im Giesweg entwendet.

Kahl. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 6.10 und 17.30 Uhr ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. Das Rad war am Fahrradstellplatz in der Bahnhofstraße abgestellt und angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

