Aschaffenburg: Polizist stoppt auf Kinderwagen zurollendes Auto

Während der Unfallaufnahme rollte der Pkw einer Unfallbeteiligten auf einen Maxi Cosi auf dem Gehweg zu und konnte durch den Beamten gestoppt werden. Nach einem Verkehrsunfall im Ahornweg am Montagmittag begab sich eine Streife der Aschaffenburger Polizei an die Unfallörtlichkeit. Gegen 11:25 Uhr kam es zuvor an der Kreuzung zum Ulmenweg zu einem Vorfahrtsverstoß und einer anschließenden Kollision zwischen zwei Pkw.

Während der Unfallaufnahme kam der Opel Corsa einer 31-Jährigen plötzlich ins Rollen und bewegte sich in Richtung Gehweg. Auf diesem war der Maxi Cosi der Frau mit deren zwei Monate altem Sohn abgestellt. Einer der beiden Polizeibeamten erkannte die Gefahr und stemmte sich mit seinem Körper gegen das rollende Fahrzeug. Durch sein beherztes Eingreifen konnte der Beamte verhindern, dass der Pkw auf den Maxi Cosi gerollt wäre. Das Kind und auch er selbst blieben glücklicherweise unverletzt.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein geparkter Fiat Punto mutwillig am Außenspiegel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen, vermutlich gegen 06:00 Uhr, wurde in der Flachstraße ein geparkter Fiat Tipo erheblich im Bereich der Front beschädigt. Das Verursacherfahrzeug flüchtete.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Gutenbergstraße ein Stromkabel sowie ein dazugehöriger Adapter entwendet.

MAINASCHAFF. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, wurde in der Milanstraße ein geparkter VW Passat mutwillig im Heckbereich zerkratzt.

HAIBACH. Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr, und Montag 17:00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in das Sportheim des örtlichen Fußballvereins zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten unerkannt.

GROSSOSTHEIM. Am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Raiffeisenstraße ein geparkter BMW angefahren.

HÖSBACH. Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein Citroen Berlingo angefahren. Der Pkw war im Bereich der 50er-Hausnummern geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.