Aschaffenburg: Paar steigt in Sportboot ein und verwüstet Innenraum

Die Polizei hatte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Information erhalten, dass an einem Sportboot, dass im Floßhafen liegt, eine Scheibe eingeschlagen sei. Die schnell herbeieilende Wasserschutzpolizei konnte zusammen mit Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg zwei Personen noch vor Ort dingfest machen, die sich ohne Wissen des Eigentümers auf dem Boot befanden. Die Frau im Alter 32 Jahren und der 35-jährige Mann hatten sich offensichtlich bereits am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Wassergefährt verschafft und die Nacht darin verbracht. Während ihres verbotenen Aufenthaltes richteten die beiden erhebliche Verunreinigungen im Inneren an.

Die Polizei versuchten sie davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit habe, was allerdings schnell widerlegt werden konnte. Der Besitzer des Bootes kannte die ungebetenen "Gäste" nicht und hatte daher auch keine Erlaubnis zur Betretung erteilt. Die Beamten nahmen den Mann und die Frau in der Folge vorläufig fest. Beide waren erheblich alkoholisiert. Ob neben den Verschmutzungen und den damit verbundenen Reinigungskosten noch weitere Schäden, auch in Form von entwendeten Gegenständen, entstanden sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden von der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg geführt. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Autobahnunfälle bei Starkregen

Kreis Aschaffenburg. Aufgrund des gestrigen Unwetters ist es auf der A3 und der A45 zu Unfällen mit Blechschäden gekommen. Mit ein Grund war der starke Regen.

Auf der A45 ist es gegen 16.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes verlor auf der äußerst regennassen Fahrbahn vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in die Leitplanke. Hierbei drehte sich das Fahrzeug und stieß mit einem Audi zusammen, an dessen Steuer ein 27-Jähriger saß war und ebenfalls in Fahrtrichtung Gießen unterwegs war. Die Unfallbeteiligten schafften es, ihre Autos auf den Seitenstreifen zu bringen, sodass es zu keinen Folgeunfällen gekommen ist. Der Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten die A45 für etwa eine halbe Stunde vollgesperrt werden.

Um 18.30 Uhr ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Süden zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Hier ist auch eine Mercedes auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen und schließlich mit einem VW Golf zusammengeprallt. Beide Autos kamen im Grünsteifen zum Stehen. Der VW-Fahrer wurde verletzt, auch die beiden Kinder, die im Mercedes saßen, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme ebenfalls für die Dauer von 30 Minuten gesperrt werden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei den Unfällen auf der A45 und der A3 ist insgesamt ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Dem Sachstand nach sind alle Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Ermittlungen zu den Geschehnissen betraut.

Grabfigur massiv beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Großostheim. Unbekannte haben auf dem örtlichen Friedhof einen hochwertige Grabfigur beschädigt und einen Sachschaden von rund 40.000 Euro hinterlassen. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Dem Sachstand nach muss sich die Tat auf dem Friedhof im Bartholomäusweg zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, ereignet haben. Die unbekannten Täter hatten es hierbei auf die steinerne Engelsfigur auf einem Grab abgesehen und diese massiv beschädigt.

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Donnerstag zwischen 3 und 11 Uhr wurde am Wolfsthalplatz eine Säule mit einem Graffiti beschmiert. Es gibt keinerlei Hinweise auf eine politische Motivation.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ves/Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken